Appartamento in fiamme, anziano portato in ospedale

Prato, 10 dicembre 2023 – Incendio nel pomeriggio in un appartamento di via Ristori, nella zona di porta Frascati. L’allarme è scattato intorno alle 17,30; sul posto sono arrivati i vigili del fuoco dalla caserma di via Paronese, con una squadra, l’autoscala e un’autobotte.

Un anziano di 82 anni è stato portato all'ospedale Santo Stefano per accertamenti (in codice verde). Per consentire le operazioni di soccorso è stato necessario bloccare il traffico; le fiamme sono state poi velocemente spente. Sul posto anche il 118 e la polizia.