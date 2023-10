Pronto moda in fiamme al Macrolotto

Prato, 5 ottobre 2023 – Un incendio è scoppiato questa mattina a Prato, in via Gora del Pero, in un pronto moda cinese del Macrolotto. Le fiamme sono partite intorno alle 5; dalla vicina caserma di vbia Paronese sono arrivati i vigili del fuoco che hanno prontamente spento l’incendio. Sul posto due squadre e due autobotti, l’autoscala e mezzi di supporto, il funzionario di guardia e il comandante.

Le fiamme sono state prontamente messe sotto controllo e la struttura non ha subito danni tali da comprometterne la staticità. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto anche polizia, polizia municipale e personale del 118, allertato in via precauzionale.