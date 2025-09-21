Inaugurato il lago Fiorenzo. Le parole di Giani e Lucarini. Un impegno da 3,5 milioni

Il lago Fiorenzo a Montepiano è tornato fruibile e al suo antico splendore. Ieri pomeriggio taglio del nastro e grande festa per tutto il paese perché questo lago è anche il simbolo di Montepiano. All’inaugurazione, oltre alla sindaca Maria Lucarini, c’erano l’ex sindaco Giovanni Morganti che nel dicembre 2017 si trovò a fronteggiare un evento drammatico: il lago si svuotò a causa del cedimento della spalla destra della traversa di sbarramento. Presenti anche l’ex consigliere regionale Marco Martini, il presidente uscente Eugenio Giani e l’assessora regionale all’Ambiente Monia Monni.

Il progetto di recupero, coordinato dal Comune di Vernio e articolato in più fasi, è durato diversi anni ed ha richiesto complessivamente un impegno economico di circa 3,5 milioni di euro, finanziati dal ministero dell’Interno, dal Pnrr e dalla Regione Toscana. L’amministrazione di Vernio, inoltre, nell’area attorno all’invaso sta realizzando un intervento di riqualificazione con nuovi spazi gioco, attraversamenti pedonali, illuminazione - finanziato dalla Regione (155mila euro).

L’inaugurazione è stata preceduta da un convegno allo Chalet del villeggiante che ha fatto il punto sui lavori e la situazionedel lago.

"Un grazie di cuore - ha detto Maria Lucarini -️a chi ha partecipato e a chi ha collaborato per ricostruire un pezzo di storia di Montepiano".

"Oggi (ieri, ndr) a Montepiano - ha detto Giani - abbiamo restituito alla comunità uno dei suoi luoghi simbolo: il lago Fiorenzo, cuore del paesaggio e memoria condivisa di residenti e villeggianti".

La festa per la rinascita dell lago Fiorenzo è diventata però anche un “caso politico“ legato alle imminenti elezioni regionali.

L’onorevole Erica Mazzetti di Forza Italia ricorda in una nota che "Il lago Fiorenzo è stato rifatto con soldi Pnrr e del governo, ma inaugurazione è passerella per Giani. E la par condicio?". Erica Mazzetti è candidata campolista alle regionali per Forza Italia. All’inaugurazione però la deputata di Forza Italia non è andata perché non invitata tra gli autori del ripristino: "Il rifacimento del lago - aggiunge - è stato possibile solo e soltanto grazie ai fondi governativi e Pnrr e grazie a una singergia fra me a livello parlamentare e l’assessore Ciuoffo in Regione".