In Vallata . Estate al fresco. Calendario top

Iniziative per tutti i gusti e per tutte le età in Val di Bisenzio, che come ogni estate accoglie villeggianti e visitatori con feste più o meno tradizionali e bagni di natura. Ricchissimo il calendario della proloco di Montepiano, che ha eventi quasi quotidiani, suddivisi in diverse location (fra cui l’antico mulino) e per tema, dalla natura al benessere. Fra i più importanti, segnaliamo il "Borgo dei vini a Villa Sperling" (19 luglio), il "Monteloud Rock Fest" (26 luglio), la tradizionale festa di Ferragosto, la serata danzante con l’orchestra Casadei (16 agosto) la festa coi fuochi d’artificio e in musica con Marco "Bana" Pieraccini (23 agosto) e, a settembre, il 21, la "Sagra della patata".

Restando a Vernio, a Cavarzano tanti eventi compongono il "Summer Fest" della proloco, che si apre questo sabato col concerto dei Gatti Matti. Il 26 luglio torna "Alpe sotto le stelle", con la musica della cover band dei Dire Straits e l’osservazione della volta celeste a cura del gruppo Astrofili Valbisenzio, all’Alpe di Cavarzano, mentre il 13 e il 20 agosto due eventi mangerecci: ficattole e polenta strascicata. A Cantagallo la proloco di Gavigno propone un calendario fatto di passeggiate ed iniziative gastronomiche: domenica "Passeggiata nel verde in rosa", il cui ricavato sarà devoluto all’Associazione Tumori Toscana e a seguire "Sagra della birra"; in agosto, oltre la tradizionale "Spennata" di Ferragosto, un appuntamento per approfondire la conoscenza del territorio con la proiezione del documentario sui cavalli della Calvana (9 agosto).

Tante camminate con ospiti speciali a Migliana, dove la proloco ha allestito un programma di escursioni, a partecipazione gratuita, attorno al borgo: la prossima è il 12 luglio, con una passeggiata ad anello che farà tappa in un suggestivo castagneto dove si esibirà, al violino, Daniele Iannaccone. Il 27 luglio poi, tutti a piedi alla Festa di Sant’Anna, a Cascina di Spedaletto, con una comitiva che partirà anche da Migliana per ricongiungersi ai gruppi di Tobbiana, Monachino, Luogomano e Val di Bure, che si troveranno a Cascina di Spedaletto per la rievocazione della tradizionale festa organizzata da diverse associazioni, con musica, balli, mercatini e giochi antichi.

Sempre a Cascina di Spedaletto, il fine settimana precedente (19 e 20 luglio), la tradizionale "Festa del Boscaiolo". A Vaiano la festa è per strada, con i mercoledì sera del "Vaiano street festival" organizzati dal Centro Commerciale Naturale, con musica, animazione, street food e negozi aperti, mentre tutti sabati sera di luglio una nuova iniziativa permette di godersi il fresco serale in paese: la Valbisenzio Calcio Academy ha infatti organizzato per il mese di luglio, al campo sportivo comunale, serate in musica e cibo.

