In Valbisenzio si ritorna con la Cap. Autolinee Toscane subaffida corse

Autolinee Toscane subaffida alcune corse a Cap in Vallata. Il gestore del trasporto pubblico regionale ha deciso di dare una subconcessione all’azienda pratese. Dal 1° maggio scorso, alcune corse del trasporto pubblico locale che serve la zona della Valbisenzio sono effettuate in subaffidamento da Cap.

Si tratta di un ulteriore accordo tra il gestore del trasporto pubblico della Toscana e la Cooperativa pratese, che si unisce alla già attiva collaborazione sul versante di servizi e soprattutto manutenzione dei bus della flotta pratese, che viene svolta da Cap bus service, nel deposito di Lazzeretto. Questo subaffidamento prevede che Cap svolga, per conto di Autolinee Toscane, oltre 70 corse giornaliere della linea 214, coprendo anche il servizio scolastico, utili a collegare l’interno della Valbisenzio, da Vernio a Cantagallo.

Per farlo Cap avrà mezzi propri e 6 dipendenti di Autolinee Toscane che, soci di Cap, torneranno nuovamente a lavorare per la cooperativa.

A questo, ne seguirà un altro, che inizierà il 15 settembre, per la zona di Impruneta in collegamento con Firenze. Questi servizi si vanno ad aggiungere a quelli che Autolinee Toscane ha già dato in subaffidamento negli scorsi mesi a Cap, come alcune corse dell’Exfer su Firenze. Nulla cambierà per i clienti che, seppur effettuati operativamente da Cap, rimangono in capo ad Autolinee Toscane.

"La decisione di Autolinee Toscane di dare in subconcessione alcune corse del trasporto pubblico locale conferma la collaborazione con Cap, con cui è sempre stato attivo un rapporto professionale legato a servizi e soprattutto manutenzione – commenta il direttore servizio centro e delle relazioni industriali di Autolinee Toscane, Alessandro Stocchi – Si tratta di una scelta dell’azienda, legata ad una opportunità reciproca e ad una comunione di intenti, che va a beneficio del tessuto imprenditoriale del territorio e punta al miglioramento generale del servizio. Si conferma la nostra volontà di essere compagni di viaggio".

"Siamo orgogliosi nel poter dire che la Cap torna a svolgere alcune corse di trasporto pubblico a Prato – spiega il presidente Cap Federico Toscano – e lo fa con il rientro in cooperativa di 6 soci: un vero e proprio regalo nell’anno del nostro 80esimo. Tutto questo è frutto dell’importante collaborazione con Autolinee Toscane che reciprocamente abbiamo costruito in questi anni su diversi fronti. Le sinergie e le opportunità ci sono e siamo pronti a coglierle".