In Terza categoria c’è ancora incertezza

Una situazione di grande equilibrio, specie nella parte centrale della classifica. Ma anche il Carraia attuale primo della classe ha comunque solo sei lunghezze di margine dell’ottava in classifica (senza contare il Tobbiana a -1, con il nuovo tecnico Claudio Santini capace di debuttare con un 6-0 esterno al Colonnata). Può quindi succedere di tutto da qui alla fine della stagione. E’ il punto sul campionato di Terza Categoria, adesso che anche in posticipi sono andati in archivio e che la penultima giornata del torneo (per quanto riguarda il 2024, perlomeno) ha fornito la classifica aggiornata. Ricominciando dal posticipo di due giorni fa: Mari e Trochi hanno firmato le due reti che hanno permesso alla CDP Vaianese di tornare a casa da San Piero a Ponti con un punto. Il 2-2 ottenuto sul campo dell’Atletico Esperia consente ai vaianesi di rimanere al quinto posto con 19 punti, a pari merito con i rivali, con l’Eureka e con il Bacchereto. Occhio però a La Libertà Viaccia, che anche alla luce del poker rifilato domenica scorsa al BGV Soccer può tornare a mettere la zona playoff nel mirino. Anche perché Fratoni e compagni hanno una gara in meno rispetto alle concorrenti: l’impegno contro il Firenze Nord, fissato per lo scorso 9 dicembre, venne rinviato in segno di lutto per l’esplosione verificatasi presso il deposito Eni di Calenzano che ha causato cinque vittime. Come prima data utile per il recupero si ipotizzava quella odierna, salvo arrivare alla decisione (maturata nelle scorse ore) di ricalendarizzare la partita il prossimo 8 gennaio per ragioni logistiche: coach Sensi avrà quindi più tempo per preparare un confronto che si prospetta complicato. L’ultimo posticipo riguardava il Prato Nord U21, inserito com’è ormai noto nel girone di Pistoia. E i giovanissimi di mister Rauseo hanno subìto un’altra battuta d’arresto: al Galleni sono caduti per mano del Bottegone, con gli ospiti capaci di imporsi per 2-0. Urge quindi riscattarsi.

G.F.