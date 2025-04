In scena la Sicilia dei fratelli Florio. La danza per raccontare una famiglia

Domani sera alle 21 sempre al Politeama ci sarà la prima nazionale del balletto La Sicilia dei fratelli Florio – l’inizio, con la compagnia FloDance, emanazione artistica di Florence Dance Festival. Dalle pagine del bestseller di Stefania Auci, riadattate per il piccolo schermo dal regista Paolo Genovese, al racconto a passo di danza di una delle saghe familiari più avvincenti dell’Ottocento. Musiche originali e magia di corpi in movimento nell’ambito della rassegna Politeama Spring Dance: un bel modo per festeggiare con un giorno d’anticipo la Giornata internazionale della danza con questa nuovissima produzione, di cui firma regia e coreografia Marga Nativo, già prima ballerina étoile del Teatro Comunale di Firenze dal 1966 al 1987 e oggi direttrice artistica di Florence Dance Festival. Il suo progetto coreografico, arricchito dalle musiche del giovane e talentuoso compositore Francesco Giubasso e messo in scena dal corpo di ballo di FloDance (Niccolò Poggini, Giada Fini, Paolo Rizzo, Tommaso Maragno, Victoria Ferrone, Giulia Vandoni, Ludovica Boni, Giulia Taccetti, Despoina Zormpa, Giovanna Ciullo, Alessia Mancini) restituirà allo spettatore le emozioni dell’ambientazione a cavallo fra fine Settecento e inizi dell’Ottocento, quando dopo un devastante terremoto la famiglia Florio originaria di Bagnara Calabra si trasferì a Palermo per aprire una bottega di spezie e quindi intraprendere un’ascesa imprenditoriale nell’industria del tonno.

Sulle ali della danza, il pubblico del Politeama rivivrà così la parabola avventurosa di Paolo, Ignazio e Vincenzo Florio, insieme a Giuseppina, colonna portante del destino di quella che diventerà una delle famiglie più ricche d’Italia. I biglietti costano 20 euro, 10 euro per under 14 e allievi delle scuole di danza, e si possono acquistare in teatro o attraverso i circuiti Ticketone o Boxoffice. La rassegna Politeama Spring Dance si concluderà mercoledì 14 maggio con That’s Amore, sempre alle 21, una produzione del Balletto di Siena con la regia e la coreografia di Marco Batti.