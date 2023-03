In Riserva è già estate Escursioni e buon cibo

La Riserva Acquerino Cantagallo apre le porte alla primavera con il programma a cura delle due associazioni che gestiscono le vecchie cascine di proprietà della Regione nell’area protetta, Spedaletto e Le Cave. Già da questa settimana il rifugio Le Cave, gestito da Legambiente, propone per sabato una serata dedicata ai tortelli. Il 25 il "Ludicave con aperitivo", cioè apericena e giochi da tavolo, mentre il 15 aprile "A tutto fritto". Il 22 e il 23 aprile si svolgerà l’escursione "Il lato verde della Val Bisenzio" e il 24 torna l’ "Apericave". Il 25 aprile ci sarà il tradizionale "Pranzo del partigiano e della partigiana", il 29 l’escursione "Alla scoperta delle piante spontanee edibili". Maggio si apre con il "Pranzo dei lavoratori".

Il 20 e il 21 maggio saranno dedicati ad un’escursione sulla Via delle Rocche e il mese si chiuderà il 27 con l’ "Aperipizza". Per informazioni: 338 6172364 e [email protected] Gli appuntamenti a Cascina di Spedaletto, centro visite e rifugio gestito dall’associazione Passione Natura Biobiettivi si aprono il primo di aprile con una passeggiata fotografica (auto+piedi) a Chiapporato. Dal 23 al 25 aprile torna "Sui sentieri della resistenza" con escursioni guidate sui luoghi della guerra e della Liberazione, dal 29 aprile al Primo maggio ci sarà un cammino sulla Via Longobarda, da Montale a Sant’Ilario di Badi, passando da Cascina. Il 7 maggio nei boschi attorno al rifugio si terrà una caccia al tesoro per grandi e piccini mentre il 23 tutti a piedi in Riserva. Poi il 24 e il 25 giugno ci sarà una due giorni di documentari e filmati di viaggi. Per prenotare le escursioni: 338 3037439 e [email protected]