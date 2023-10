In centro e a Pistoia. Nel fine settimana doppia visita di FareArte

Doppio appuntamento con FareArte nel weekend. Domani alle 15.30 nell’ambito della rassegna Eat Prato Walking ci sartà Da porta a porta, una passeggiata guidata nel centro storico, un itinerario alla scoperta delle porte di accesso in città attraverso le mura medievali. Durante il percorso saranno illustrati monumenti e curiosità per conoscere aspetti meno noti legati alla storia della cinta lungo la cinta muraria pratese. Al termine potremo degustare il saltimbocca farcito e un calice di vino, a base di prodotti campani nel locale Terra Mja. Quota di partecipazione: 20 euro, compresa la merenda. Info e prenotazioni obbligatorie a [email protected]; Tel. 335 5312981

Domenica sempre alle 15.30 è invece in programma una divertente ed istruttiva passeggiata dal titolo "Tu vedessi ‘n Pistoia’ il che c’era ieri", un itinerario attraverso le strade e le piazze Pistoia con guida e attore: si potranno ascoltare poesie in vernacolo davanti a un monumento o un edificio o una via, accompagnate da illustrazione storica ed artistica. Una visita vera e propria, ma sul filo della poesia. Quota di partecipazione soci FareArte 20 euro, incluso un libro in regalo, prenotazione obbligatoria [email protected]; 335 5312981