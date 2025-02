Imparare una lingua straniera. Il Comune ‘in cattedra’

Corsi di lingua per adulti a Carmignano. Sono aperte sino al 26 febbraio le iscrizioni per i test ai corsi di lingua inglese, spagnolo, francese e tedesco, promossi dall’assessorato alla cultura del Comune. I test servono (non necessari per gli iscritti lo scorso anno, che saranno inseriti nel livello raggiunto) per stabilire la conoscenza della lingua scelta e in quali gruppi inserire i partecipanti. Per iscriversi al test occorre inviare una mail a [email protected], indicando oltre al nome e cognome, la lingua scelta e il recapito, anche il luogo di residenza e l’eventuale frequenza dei corsi nel 2024. Solo dopo la valutazione dei test sarà confermata la partenza dei corsi, che hanno un durata singola di 20 ore, con frequenza una volta alla settimana. Il costo è di 60 euro per i residenti a Carmignano, di 36 euro per i giovani sempre residenti dai 18 ai 29 anni, di 80 euro per i non residenti. Ogni corso sarà composto da un minimo di 10 ad un massimo di 15 partecipanti. Solo dopo la conferma della partenza dei corsi sarà richiesto il pagamento della quota d’iscrizione. I test si svolgeranno alle 19 di venerdì 28 febbraio.