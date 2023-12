Immagini dell’alluvione. La "call" del Centro Pecci

PRATO

Il Pecci promuove una call fotografica per raccogliere le immagini che raccontano i tragici momenti dell’alluvione. L’obbiettivo è realizzare un diario per immagini di uno degli eventi più devastanti che ha investito la Toscana negli ultimi anni, colpendo gravemente abitazioni e aziende, trasformando il paesaggio, cambiando la quotidianità delle persone, distruggendo memorie personali e collettive. La call è rivolta a tutte le persone senza limiti di età e conoscenza della fotografia: una selezione di immagini sarà effettuata dal dipartimento curatoriale del Centro Pecci in collaborazione con il fotografo Andrea Abati, e confluirà in uno slide show che sarà presentato da venerdì 15 dicembre al Pecci negli spazi dell’Urban Center. Si possono inviare fino a 5 fotogtafie (formato jpg. e tiff., no pdf) entro le 23 di domani all’indirizzo [email protected].

Sempre al centro per l’arte cointemporanea giovedì 14 dicembre alle 18.30 si chiude l’edizione 2023 di Pecci Books con "Spilli", il romanzo d’esordio di Greta Olivo, una giovane autrice balzata in poche settimane all’attenzione dei lettori e della critica nazionale. Il libro è anche come una metafora su una generazione dall’identità incerta che fatica a crescere tra confini sempre più sfumati. L’autrice sarà in dialogo con le "content creators" pratesi – attive su Instagram - Chiara Agostini e Diletta Capocchi. Infine, venerdì 15 dicembre dalle 18 alle 24, il Pecci presenta il terzo appuntamento di "E se ci entrassi dentro?", una serata di apertura straordinaria in cui saranno visitabili tutte le mostre in corso, arricchita da un programma di incontri, performance e musica sperimentale, realizzato in collaborazione con Kinkaleri, Nub Project Space e OOH-sounds..

La serata si apre alle 18 con la Crit di Andrea Abati, un’opportunità per tutti gli appassionati di fotografia di condividere i propri scatti; all’Urban Center, sempre dalle 18, sarà visibile lo slide show "L’ultima alluvione", risultato della call lanciata dal Pecci. Alle 19.45 Dentro l’opera, incontro con Stefano Pezzato sulla mostra "Lara-Vinca Masini. La memoria del futuro". Alle 21 performance di danza di Kinkaleri, alle 22.30 Stine Janvin, l’artista norvegese che sfrutta l’ampio spettro della propria voce per trasfigurarla dall’umano all’artificiale. Ingresso con biglietto mostre, inclusi concerti e performance intero 10 euro, ridotto 7.