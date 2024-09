Il XX Settembre, le Logge dell’Oriente

Le Logge dell’Oriente di Prato celebrano il XX Settembre, data simbolo del Risorgimento italiano, con un’iniziativa aperta al pubblico nella sala del gonfalone della Provincia. L’appuntamento organizzato da Grande Oriente d’Italia – Palazzo Giustiniani è per domenica 22 settembre a partire dalle 10. Dopo i saluti di Livio Benelli, presidente dell’Oriente di Prato, è previsto l’intervento di Antonino Zarcone, generale di brigata e già Capo Ufficio storico dell’Esercito italiano: "L’Italia a Roma. Dal Vascello a Porta Pia" è il titolo della sua lezione. Alle 12 le conclusioni del presidente del collegio dei maestri venerabili della Toscana. Seguirà la deposizione di corone d’alloro al monumento di Giuseppe Mazzoni in Piazza Duomo alle 12.15 (nella foto) ed all’Obelisco di Giuseppe Garibaldi in piazza San Francesco alle 12.30. Una mattina per ricordare anche a Prato la presa di Roma che il 20 settembre 1870 annetté al Regno d’Italia ciò che restava dello Stato Pontificio dopo i plebisciti del 1860, cioè il Lazio, sancendo così la fine del potere temporale dei papi. Roma fu invasa dai bersaglieri italiani attraverso la breccia di Porta Pia. C’è infine da ricordare che Il 20 settembre fu celebrato come festa nazionale fino al 1930, quando venne abolito in seguito alla stipulazione dei Patti Lateranensi.