Il sogno di Rachele. Finalista tra le Miss

Tutti a fare il tifo per Rachele Maccherini, la giovane montemurlese a tenere alta la bandiera della pratesità alle finali di Miss Toscana 2025, che si svolgeranno domenica 31 agosto all’Isola d’Elba. Diciannove anni, studentessa ed ex ginnasta di ritmica dell’Etruria, che da qualche mese ha intrapreso, con il sostegno della famiglia questa nuova avventura: "Sono convinta che mi aiuterà a crescere", dice. La vincitrice della selezione toscana accedere di diritto alle finalissime di Miss Italia che si svolgeranno a Porto San Giorgio (Fermo) il 15 settembre e tutti a Montemurlo sperano che a indossare la fascia di Miss Toscana sia proprio Rachele.

"Per noi Rachele ha già vinto ma continuiamo a fare il tifo per lei. Sarebbe bellissimo che una montemurlese potesse indossare la fascia di Miss Toscana", commenta il sindaco Calamai. Fisico da atleta e viso acqua e sapone sono i punti di forza della giovane montemurlese che ha superato numerose selezioni in un percorso che va avanti da tre mesi. All’inizio le ragazze in gara erano 300, ora sono rimaste in 30. Rachele è una studentessa e il suo sogno sarebbe diventare interior designer. Il padre Roberto, che la segue ovunque, rimane con i piedi per terra: "Sono felice che in questo percorso Rachele abbia trovato tante nuove amicizie, se poi arriverà anche il titolo tanto meglio ma ciò che conta davvero è la sua felicità". Non resta che aspettare la passerella di domanica quando Rachele Maccherini darà prova di tutta la sua bellezza e semplicità. A fare il tifo ci sarà la sua Montemurlo. Contonua così il sogno di riportare, dopo nove anni, in provincia di Prato la fascia che nel 2016 vinse una sua omonima: Rachele Risaliti.