Il sindaco comunista che apparteneva a tutti Lohengrin Landini, la nemesi della sinistra

E’ la volta di Lohengrin Landini, il sindaco che più di tutti ha caratterizzato la Prato popolana e realizzativa degli anni ’80, nel quadro del ’come eravamo’ caratteristico di Prato, in cui sulle pagine de La Nazione si sono succeduti, con il concorso fotografico di Ranfagni, il racconto del tessile fatto da Edoardo Nesi, lo stadio Lungobisenzio, Filettole, la goliardia, le botteghe del centro, Baghino, Pugi, Giovannini, la redazione pratese de La Nazione, Fiordelli, il mondo del tessile, Vestri e il teatro Metastasio. E il viaggio continuerà ancora per molte puntate, tutte le domeniche. di Roberto Baldi Dalle finestre del salone comunale filtrava il raggio di sole di un morbido tramonto e giù da via del Pesce salivano le voci dei negozianti che abbassavano le serrande. "Senti? Questa è la mia gente per la quale ho lavorato", mi disse con un velo di malinconia. "L’incarico di sindaco è un compito delegato dalla comunità, di cui il primo cittadino è suddito e non monarca. Ho finito la carriera politica senza che nulla mi si sia attaccato alle mani e con il conto rosso in banca, dopo aver rinunciato anche al ruolo di parlamentare per stare vicino alla mia gente". Era uno degli ultimi giorni di fine mandato di Lohengrin Landini, sindaco dal 1975 al 1985, nato nella Prato popolana, primi anni di scuola interrotti per andare a lavorare in fabbrica da Foresto Bardazzi, esperienza di biciclettaio, trascorrendo gli anni del fulgore politico nella morbida piazza Sant’Agostino dove il pratese era più pratese che mai; dove il comunista verace leggeva l’Unità nella bacheca all’angolo della piazza fra gente umile e schietta. Non aveva abbandonato nessuna delle sue abitudini, a cominciare dalla bicicletta nero cromata che lo accompagnava ovunque. Era la Prato che non teneva più la chiave nella toppa di casa dove ognuno poteva entrare senza bussare ...