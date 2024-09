Il San Michele scalda i motori. Boom di richieste per i biglietti: "Cresce il numero di figuranti"

Il trofeo di San Michele aspetta il rione vincitore. E’ stato realizzato dalle ceramiche Dolfi di Montelupo Fiorentino e sarà assegnato domenica sera al termine della festa. Ieri in sala consiliare c’è stata la presentazione del San Michele ed è partita anche la vendita on line dei biglietti per le tribune che ha subito "intasato" la rete. A disposizione ci sono circa 600 posti per ogni serata, con costo da 10 a 15 euro, escluso l’ingresso. Stasera c’è anche la vendita in sala consiliare dalle 21. Mauro Lassi, presidente del Comitato San Michele, ha illustrato il programma e sottolineato la crescita del numero dei figuranti. "Lo scorso anno abbiamo avuto oltre 900 figuranti per i quattro rioni e questo significa che cresce la qualità teatrale. Contiamo di raggiungere i 10.000 ingressi in tre serate".

Il sindaco Edoardo Prestanti ha sottolineato invece il legame fra la festa e i carmignanesi: "Il San Michele è partito dall’idea di raccontare la storia di Carmignano e oggi vediamo una comunità all’opera fra sartoria, scenografie, luci dove tutti sono indaffarati per rappresentare al meglio il territorio. In questi anni abbiamo investito anche sulla sicurezza perché la festa accoglie un grande numero di persone". Ecco il programma: venerdì si parte alle 20,45 con la benedizione degli stendardi e del trofeo, poi alle 21 corteggio con i gonfaloni dei Comuni e alle 21,30 inizio delle sfilate. Ogni sfilata dura 30 minuti e al termine palio dei ciuchi. Sabato alle 21 aprirà il corteggio del Gruppo Storico di Carmignano e poi via alle sfilate e palio dei ciuchi. Sabato sera al circolo Il Galli, dopo il palio dei ciuchi, partirà la "Festa dopo la festa" con musica sino a notte fonda. Ingresso libero. Domenica alle 10,30 corteggio storico sino alla chiesa di San Luca con messa alle 11 e nel pomeriggio (ore 15,30) ancora il corteggio con la partecipazione degli Arcieri del Barco Reale e alle 16 ultime quattro sfilate e palio dei ciuchi. Al termine la giuria si riunirà per decretare il vincitore del San Michele e la premiazione è prevista intorno alle 20,30. Come sempre, a Carmignano si arriva solo con le navette gratuite dal parco museo di Seano e da via Carmignanese a La Serra, venerdì e sabato il servizio è sino alle 2 di notte, domenica sino alle 22,30.

M. Serena Quercioli