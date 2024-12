Il rodaggio è finito per tutti

Sono passati abbondantamente i primi cento giorni ed è finito con l’anno che se ne va il periodo di rodaggio e di amalgama della giunta Bugetti. Le sfide e i problemi della città sono talmente tanti che non c’è tempo da perdere. La sindaca lo sa bene.

L’opposizione che fa? Venerdì il centrodestra in coro ha fatto una puntuale disamina di critiche e cose sospese. Tante. Ci aspettiamo di più: anche per la coalizione Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega il rodaggio è finito. Serve un programma delle cose da fare alternativo, come se invece del centrosinistra ci fosse il centrodestra a guidare la città. Un governo ombra per far capire, per tempo, che le idee ci sono.