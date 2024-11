Il progetto per le donne in terapia . La cura di sè per tornare a sorridere

Aiutare ogni paziente oncologica a prendersi cura di sé e recuperare il benessere psicofisico durante la terapia. È l’obiettivo che si pone il "Progetto donna: il benessere alimenta la tua bellezza", presentato ieri all’ospedale Santo Stefano. Un progetto che ha già riscosso molto successo e che è stato ideato da Fondazione Sandro Pitigliani e Associazione Aurora Donna, Confartigianato Imprese Prato e CNA Toscana Centro, col patrocinio dell’Asl. Un esempio virtuoso di come unendo le forze, le professionalità, cogliendo la disponibilità di tante volontarie che hanno a loro volta vissuto il calvario della malattia, si possa dare un supporto per il recupero a tutto tondo di donne colpite da una patologia oncologica. "Come Fondazione Pitigliani – ha detto la presidente Giovannella Pitigliani Sini – siamo molto entusiasti di poter sostenere questo progetto". Importante nell’elaborazione del progetto anche il lavoro degli psiconcologi Bernardo Carli, Chiara Barni e Silvia Bresci. In che cosa consiste il progetto? Attraverso dei laboratori gratuiti intende offrire consigli utili e accorgimenti pratici per affrontare gli effetti secondari delle terapie e aiutare le donne a riconquistare il senso di benessere e l’autostima senza rinunciare alla femminilità. "Una donna operata al seno – ha detto il dottor Mauro Panella, presidente Associazione Aurora Donna – si sente diversa e vuole riacquistare la sua identità. Durante la terapia è importante l’attenzione per la cura estetica, dei capelli e del corpo. Da questa necessità è nata l’esigenza di avviare un iter di formazione per gli operatori che interagiscono con queste donne". Plauso per l’iniziativa anche da Laura Biganzoli, direttore di oncologia medica. "Le nostre imprese si sono specializzate per garantire questa tipologia di servizio", sottolinea Catia Rigotti, presidente Mestiere Estetiste di CNA Toscana Centro. Per Valentina Ippolito, presidente Confartigianato Estetica "il percorso è nato grazie alla disponibilità dei medici oncologici ospedalieri. È stato un percorso interessante che ci ha coinvolte sia professionalmente che emotivamente". Le professioniste di Progetto donna sono Barbara, Vittoria, Claudia del Team Daria Hair, Denise, Silvana, Cristina, Sara di Estetica Denise, Catia di Equipe Oliviero, Patrizia, Ilaria, Ornella di Patrizia Baldi Immagine, Marianna di Estetica Marianna, Valentina del Centro Estetissima. Durante gli incontri le operatrici offrono molteplici tipi di supporto: gli incontri, da marzo in poi, saranno supportati da Maria Rosa Neri, consulente d‘immagine e armocromia.

Sara Bessi