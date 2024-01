Il Poggiolino, premio all’eccellenza agricola

L’azienda agricola "Il Poggiolino Montemurlo" ha vinto il premio ‘Massimo Alberini’, che è stato assegnato alla titolare Giulia Tissi dalla delegazione pratese dell’Accademia della Cucina italiana, durante una cerimonia che si svolta a Prato.

Istituito nel 2014, il premio è assegnato a quegli esercizi commerciali o attività artigianali che, da lungo tempo, offrono alimenti di produzione propria, lavorati con ingredienti di qualità eccellente e tecniche rispettose della tradizione del territorio, del codice etico e delle norme.

"Questo riconoscimento è un abbraccio caloroso alla nostra passione, all’impegno instancabile nell’offrire cibo di altissima qualità, frutto di tradizione e amore per la nostra terra. Grazie alla Consulta della delegazione di Prato ha scelto di consegnarci questo onore, riconoscendo la nostra coerenza e dedizione – scrive Giulia Tissi – Ogni agricoltore porta dentro di sé una passione profonda, un sogno di vita. La nostra connessione con l’Accademia è ancorata alla filosofia che ci accomuna ‘È nel passato che sta il nostro futuro’". L’azienda agricola si trova in collina a Cicignano e porta avanti l’allevamento di suini neri di razza macchiaiola maremmana, razza autoctona toscana, fino a pochi anni fa data per estinta, e allevata oggi in Toscana solo a Montemurlo e a Seggiano (Grosseto).