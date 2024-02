Il Pecci punta su Sanremo. Stasera la finale al cinema

Se il centro di arte contemporanea punta sulla tradizione. A pagamento. Quest’anno anche il Pecci ha deciso di puntare su Sanremo proponendo una serata speciale, come annunciato nei giorni scorsi, per vedere la finale del Festival sul grande schermo del cinema dentro il museo.

"La proiezione in diretta della serata finale permetterà di condividere un momento sempre più presente nell’immaginario collettivo del Paese all’interno dell’architettura del Centro Pecci", si legge in un comunicato del Pecci che annuncia l’appuntamento di stasera rivolto alla cittadinanza.

In particolare dalle 18 alle 19 sarà possibile visitare "Eccentrica - Le collezioni del Centro Pecci", mentre dalle 19 alle 20.30, al Cargo Bistrot, sarà organizzato un aperitivo accompagnato da un buffet. Dalle 20.30 inizierà poi la proiezione della serata finale del Festival di Sanremo, con uno speciale photobooth floreale, preparato per l’occasione (c’è anche un dress code per l’appuntamento sanremnese in città: eleganza... ovviamente eccentrica).

Il costo della serata, per chi volesse partecipare dalle 18 fino a notte fonda, è di 30 euro e comprende la visita a "Eccentrica - Le collezioni del Centro Pecci" e l’aperitivo al Cargo Bistrot; per chi potrà seguire solo la diretta, dalle 20,30 il costo del biglietto è di 15 euro e comprende anche un voucher, utilizzabile fino a giugno, per visitare le mostre e la collezione del Centro Pecci.

La prenotazione per partecipare all’appuntamento in programma nel cinema del Pecci è necessaria. In particolare bisogna registrarsi sulla pagina https://centropecci.it/it/eventi/finale-sanremo-2024.