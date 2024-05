Il Pd schiera la squadra per Calamai. In lista tanti politici: tutti i nomi

Scende in campo la lista del Pd a sostegno dal candidato sindaco di centrosinistra Simone Calamai. Sono nove sono gli amministratori uscenti che si ripresentano, quattro assessori Giuseppe Forastiero, Antonella Baiano, Alberto Fanti e Valentina Vespi, ai quali si aggiungono cinque consiglieri comunali Federica Palanghi, già presidente del consiglio comunale, Simona Asper, Fabrizio Botarelli, Alessio Papi e Amanda Ravagli, già presidente della Commissione pari opportunità. Alla prima esperienza amministrativa ci sono Giulio Arcangioli, 20 anni studente, Diego Cafarella, 20 anni studente e operatore del servizio civile alla biblioteca “Della Fonte”, Vito Cautillo 71 anni pensionato, in passato è stato amministratore di Montemurlo, ha espresso la volontà di mettersi a disposizione del Pd e di spendersi per la candidatura di Calamai. Eleonora Di Gioia 57 anni, disoccupata, è attiva nell’associazionismo e nell’accoglienza dei bambini saharawi che ogni estate arrivano a Montemurlo; Sandra Martelli 60 anni casalinga, è tesoriera del Pd di Bagnolo, Daniele Morreale 45 anni è responsabile vendite di una concessionaria di automobili che negli ultimi mesi ha collaborato con il Comune di Montemurlo, donando alcuni alberi per il giardino “Erasmo Meoni” di Bagnolo. Ilaria Protti 41 anni è insegnante ed è molto attiva nel mondo dell’associazionismo in particolare in Legambiente.

"I candidati che si sono messi a disposizione del Pd per spendersi in prima persona nella nostra campagna elettorale - sottolinea il segretario comunale del Pd, Alberto Vignoli -. La lista è in buona parte composta da amministratori uscenti che in questi 5 anni hanno lavorato nell’interesse di tutta la comunità e rappresentano garanzia di continuità del buon governo del nostro territorio. Un grazie anche a tutti i nuovi candidati che hanno deciso di aderire al nostro progetto, sono certo che ciascuno di loro, grazie alle proprie esperienze professionali e di impegno sociale, sarà in grado di portare un valore aggiunto alla nostra lista e alla nostra proposta politica".

L’età media è di 46 anni.La lista rispetta pienamente la parità di genere, i candidati infatti sono otto uomini e otto donne: Tre i punti programmatici fondamentali su cui la lista del Pd lavorerà con forza: "Vogliamo migliorare ancor più Montemurlo e renderla una città sempre più bella e curata. - dice il candidato Calamai - Tra le priorità da perseguire c’è la cura e la tutela del territorio per migliorarne la sicurezza idraulica e i nuovi spazi pubblici per i cittadini e per le associazioni".

Si.Bi.