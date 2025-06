Il nuovo Martini vale oltre 1 milione. Da luglio i lavori al campo sportivo

Un campo sportivo con impianti all’avanguardia e a risparmio energetico, un terreno di gioco (per il calcio a 11) in manto sintetico di più facile gestione, spogliatoi nuovi e campi di pallavolo e basket. Dal lato spogliatoio, lo ricordiamo, c’è il campo di calcio a 5 già in erba sintetica di ultima generazione.

Dopo cinquant’anni dalla sua costruzione il campo sportivo "Martini" di Poggio a Caiano avrà una riqualificazione totale che lo renderà uno stadio più moderno e funzionale dove si potranno praticare anche più discipline sportive. Era il 1974 quando fu costruito, in via Granaio, il nuovo campo sportivo intitolato a Giovanni Martini e diventato sede sociale del Csd "Poggio a Caiano 1909" e della scuola calcio. Le tribune hanno capienza totale di 700 posti. Il Comune, il 3 giugno scorso, ha avviato un’indagine di mercato per individuare le ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento dei lavori.

Il costo totale dell’opera ammonta a 1.199.607 euro, finanziati dal "Fondo Sport e Periferie" del ministero dello sport per 700.000 euro e dal Comune di Poggio per 499.607 euro, assunti tramite finanziamento. Sette saranno gli operatori economici invitati a partecipare alla gara nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e la gara sarà gestita dalla stazione appaltante di Pistoia.

La partenza dei lavori è prevista a luglio, quando terminerà il torneo dei rioni che sta utilizzando il campo sportivo per le gare di calcio. Questo significa che per la stagione 2025/2026 il Comune dovrà trovare altre soluzioni per le partite domenicali e per la scuola calcio. L’amministrazione intanto ha già avviato, nei territori limitrofi, la ricerca di spazi per gli allenamenti dei ragazzi: per la scuola calcio dei bambini è necessaria una palestra, per le partite domenicali serve un impianto.

Il 20 maggio scorso il progetto del nuovo campo sportivo è stato presentato in una assemblea alla società sportiva, agli atleti, alle famiglie che vedono in questa struttura un punto di riferimento importante. Sono intervenuti il sindaco Riccardo Palandri, gli assessori Leonardo Mastropieri e Pietro Baroncelli e il responsabile del progetto. Naturalmente, nella riqualificazione resterà anche la pizzeria (capienza circa 200 persone) che è un altro punto di aggregazione della città.

M. Serena Quercioli