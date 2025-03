Il narcisismo oggi. La pièce di Giuliani

"Sfumature In Atto", in collaborazione con il Centro culturale ExFila, a favore del Centro antiviolenza La Nara (ingresso ad offerta libera) nell’iniziativa organizzata per venerdì 21 marzo alle 21 al teatro Magnofi.

Sarà messo in scena "La diretta" di e con Daniele Giuliani, attore e regista di un monodramma satirico sul linguaggio dell’io narcisistico maschile nel rapporto con le donne, attraverso un linguaggio grottesco dopo uno studio sul teatro della derisione di Eugène Ionesco e sull’opera di Ettore Petrolini.

Pur nutrendosi e ispirandosi ad alcune opere di questi due grandi del teatro internazionale, lo spettacolo ha preso vita propria, trasformandosi continuamente nella sua genesi. Sul palco anche Rebecca Argus, luci di Roberto Castagnoli; foto di Daniele Mantovani e Marco Giuranna. Determinante nel montaggio proprio il punto di vista dell’esperienza delle operatrici del Centro. L’iniziativa rientra nell’ambito del cartellone di incontri in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne.

Dopo lo spettacolo seguirà un breve talk in cui interverranno i protagonisti dello spettacolo, le operatrici del Centro La Nara, l’assessora alle pari opportunità, Maria Logli e alcuni rappresentanti della Palestra emotiva maschile di Prato.

L’associazione "Sfumature in Atto" è nata nel 2013 fondata da Daniele Giuliani, attore, regista e formatore. L’associazione elabora corsi teatrali e di formazione, oltre a laboratori di pedagogia teatrali, progetti sociali e per le scuole, produzioni teatrali originali e indipendenti.

I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria scrivendo: a [email protected].