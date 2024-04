Il jazz del venerdì. Ultimo appuntamento al circolo di Viaccia

Ultimo appuntamento jazz - Sounds on Friday a Viaccia: stasera alle 21,30, "Circolo La Libertà del 1945" ( Via Pistoiese 659) . Anche quest’anno, Carlotta Vettori curatrice del longevo festival è riuscita a confermare l’idea di fondo: "Ai confini del jazz", ovvero proposte nuove e nuove formazioni. Si conclude con "Abbey Road Dixi Band", musicisti di spessore che riportano la musica dei "Beatles" alle origini del jazz, a New Orleans, marcando la caratteristica "Why don’t we do it in the road", ovvero "facciamolo suonando per strada". Una ricostruzione con la tipica prima fila del jazz classico (tromba, clarinetto e trombone) e una sezione ritmica composta da banjo e sousafono (Ottoni-tuba tipico delle bande): la "Abbey Road Dixi Band" suona brani ragtime, canzoni in stile swing e jump degli anni trenta, romantiche ballate pop, canzonette per bambini , e soprattutto le canzoni dei "Beatles". Gran finale con cinque musicisti, toscani (c’è anche Riccardo Galardini- Banjo) che hanno esperienze di livello per aver frequentato e lavorato con figure del teatro e della musica: Michele Makarovic tromba, Silvio Bernardi trombone, Lessmann clarinetto, Riccardo Galardini banjo, Andrea Angeloni tuba.

G.G.