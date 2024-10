Il grande teatro del fine settimana

Si apre questa sera alle 21 la nuova stagione di prosa del Politema con due maestri del palcoscenico: Franco Branciaroli e Umberto Orsini (nella foto) sono "I ragazzi irresistibili", calati nei panni di mattatori di risate intelligenti per dare vita a una versione brillante del capolavoro di Neil Simon, "The Sunshine Boy". Regia di Massimo Popolizio, replica domani alle 16.30.

Al Fabbricone ultime repliche dello spettacolo Beautiful creatures di Lacasadargilla ispirato da temi e parole della drammaturgia di Giuliano Scabia oggi alle 19.30 e alle 22.15, domani alle 16.30 e alle 19.30. Al Magnolfi Laboratori per un nuovo teatro, il convegno organizzato dal Metastasio e ideato dallo studioso e critico teatrale Massimo Marino per alimentare il dibattito sul passato e sul futuro del teatro italiano, oggi dalle 9.30 e nel pomeriggio dalle 15.30, domani mattina dalle 9.30. In memoria del grande maestro Luca Ronconi. Infine, oggi alle 21 e domani alle 18 a Officina Giovani a cura di Sta, va in scena Ciascuno a suo modo, ispirato al testo di Luigi Pirandello a 100 anni dalla prima rappresentazione. Prima degli spettacoli, oggi alle 17 e domani alle 20, i "libri viventi": narratori volontari di varie età racconteranno il proprio vissuto, tra loro un ragazzo pakistano che ha scritto una lettera d’amore all’Italia. Ingresso libero.