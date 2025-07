Il gelato più buono è per Bimbi in Ant

"Con un gelato, regali un sorriso" è l’iniziativa organizzata da Fondazione Ant che coinvolgerà i gelatieri toscani. Sabato 5 luglio, saranno 86 le gelaterie che devolveranno una percentuale dell’incasso a favore del progetto "Bimbi in Ant", il servizio di assistenza socio-sanitaria domiciliare gratuita che la Fondazione offre ai piccoli malati di tumore. La ventesima edizione di questa iniziativa è realizzata in collaborazione con Confcommercio, Confartigianato, CNA e Confesercenti Toscane. Nelle gelaterie aderenti che saranno riconoscibili dalla locandina, e che è possibile trovare anche sul territorio di Prato consultando il link https://ant.it/iniziative/con-un-gelato-regali-un-sorriso-4, con l’acquisto di un gelato, sarà fatto un gesto importante dalla parte dei bambini. L’obiettivo è quello di raccogliere fondi necessari per continuare e rafforzare l’azione di Ant sul territorio. Tutto il ricavato di "Con un gelato, regali un sorriso", sarà utilizzato per sostenere il servizio di assistenza medica domiciliare gratuita "Bimbi in Ant", a sostegno dei piccoli e giovanissimi pazienti oncologici e delle loro famiglie. Ant in collaborazione con le equipe dei reparti ospedalieri partecipa al percorso di cura del bambino e, una volta dimesso, garantisce a domicilio il proseguimento delle terapie. Determinante il sostegno piscologico non soltanto per il bambino, ma anche per la famiglia, così da favorire un approccio comunicativo e relazionale con i propri figli per affrontare insieme la malattia.

Pagina a cura di Marilena Chiti