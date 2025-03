Il fine settimana in Lazzerini tra letture e tanta fantasia

Oggi in Lazzerini alle 16 il ciclo di incontri dedicato ai piccoli dal titolo In Partenza!, una bella avventura tra letture animate e laboratori che raccontano di partenze, arrivi, sogni e mete fantastiche da raggiungere, a cura di Chiara Stampone. Tanto divertimento tra viaggi veri o immaginari per bambine e bambini dai 3 ai 6 anni. Questo sabato l’incontro porta il titolo Pronti a partire e prevede la lettura animata tratta dal libro A caccia dell’orso di Michael Rosen seguita dal laboratorio creativo.

Domani dalle 10.30 alle 12.30 sempre in Lazzerini è in programma un nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Ogni domenica mattina fino a maggio sarà dedicata a un tema diverso, ma le famiglie possono chiedere suggerimenti su libri di qualsiasi argomento: domani letture dedicate agli animali, è possibile arrivare in qualsiasi momento dalle 10.30 alle 12.30 e non occorre prenotazione. Ingresso gratuito per tutte le iniziative.