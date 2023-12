Il docufilm per Roberta. Con Drusilla

Dal Torino Film Festival dove è stato accolto con successo all’anteprima al Politeama: stasera alle 21 "La donna che riapriva i teatri", il documusical diretto da Francesco Ranieri Martinotti, ispirato all’impresa straordinaria di Roberta Betti e alla storia del teatro riaperto il 2 gennaio 1999 (biglietti ancora disponibili a 15 euro). Una storia di coraggio e tenacia, coinvolgente e appassionante, che vide protagonista Roberta, la compianta fondatrice del Politeama scomparsa nel gennaio 2020 ed Elvira Trentini. Il documentario affida il racconto di quella indimenticabile esperienza a Drusilla Foer (foto), che sarà stasera al Politeama insieme a Simona Marchini, ex direttrice della scuola di musical Arteinscena (modera Federico Berti, giornalista della Nazione). Al termine della proiezione, un pensiero musicale con brani composti da Roberta a cura di alcuni maestri della Camerata. Nel documentario si alternano diverse testimonianze fra cui quelle di Simona Marchini, Giovanni Caccamo e Franco Godi. "Ho sempre avuto grande ammirazione per l’impresa di queste due donne straordinarie – sottolinea la presidente del Politeama Beatrice Magnolfi - A maggior ragione, misuro il loro coraggio da quando vivo direttamente l’impegno di gestire il Politeama. In Italia si sono chiusi troppi teatri, tra la pandemia, le difficoltà economiche e le norme sempre più complicate".