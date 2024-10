Il coraggio c’è. Svolta in arrivo a San Marino?

Che il vento sia cambiato in casa Prato? E’ ancora presto per dirlo, ma dopo il pareggio nel derby con la Pistoiese il cielo sembra molto meno nuvoloso. E non solo perché i biancazzurri sono riusciti finalmente a interrompere la striscia consecutiva di sconfitte (che era giunta a quota tre), ma soprattutto per il modo in cui l’hanno fatto. Ossia mettendo sotto una formazione quotata come quella allenata da Domenico Giacomarro, che sulla carta dovrebbe lottare fino in fondo per la promozione in serie C. Gli arancioni in pratica non hanno mai spaventato Fantoni e anzi, se sono usciti con almeno un punto dal Lungobisenzio il merito è stato soprattutto del portiere Cecchini, miracoloso in almeno due/tre circostanze. Ai lanieri è mancato esclusivamente il gol per coronare la miglior prestazione stagionale. Quel coraggio chiesto alla vigilia da mister Marco Mariotti si è visto eccome. Il neo tecnico del Prato è riuscito immediatamente a dare una precisa identità alla propria squadra, che adesso è chiamata non solo a confermare quanto di buono fatto in occasione del derby, ma anche a ritrovare quel successo che non arriva dal 2-1 inflitto al Ravenna nella prima giornata di campionato. Remedi e compagni ci proveranno già domani (calcio d’avvio alle 15), quando scenderanno in campo nel turno infrasettimanale: avversario allo stadio Acquaviva il San Marino. San Marino che sta vivendo fino a questo momento una stagione contraddistinta da alti e bassi. La compagine guidata da Emmanuel Cascione ha raccolto sette punti (12esima posizione in classifica), frutto di due vittorie, un pareggio (contro la Zenith) e tre sconfitte. Quella del Victor è la peggiore difesa del girone di serie D con 14 gol incassati in sei partite. Nella passata annata il match d’andata finì in pareggio, mentre al ritorno fu il San Marino a imporsi.

Francesco Bocchini