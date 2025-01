Il Comune "vicino". Lo sportello itinerante debutta a Galciana

Un vero e proprio "sportello itinerante" che vuole essere presente a cadenza settimanale in tutte le zone cittadine una volta inquadrate nelle ex-circoscrizioni, con l’obiettivo di fare da tramite fra i residenti e l’amministrazione comunale in merito a segnalazioni e proposte "dal basso". E’ l’obiettivo primario che si pone "Il Comune Vicino", il servizio di prossimità che nelle intenzioni dell’amministrazione dovrà diventare un punto di riferimento periodico per i residenti dei vari quartieri pratesi come lo erano le "vecchie" circoscrizioni (che attraverso i rispettivi consigli rappresentavano l’organo intermedio fra gli elettori ed il consiglio comunale). Un progetto che ha ormai preso il via e che è stato presentato ieri mattina a Galciana, presso la sede dell’ex-circoscrizione, alla presenza della "sindaca" Ilaria Bugetti e dell’assessore alle Frazioni Marco Sapia.

Il primo punto di ascolto e ricezione è entrato in funzione proprio ieri: è stato attivato in via Isidoro del Lungo al civico 12 e sarà aperto ogni lunedì dalle 9 alle 12 e si rivolgerà idealmente a chi vive nella parte ovest della città (ricalcando idealmente i confini dell’ex-circoscrizione Ovest). A breve si concretizzerà anche l’apertura del secondo, stando a quanto anticipato da chi amministra: troverà spazio nei locali dell’ex circoscrizione Nord (in via VII Marzo 1944 15/1) sarà aperto ogni giovedì (a partire da dopodomani) dalle 9 alle 12 ed è pensato per raccogliere le istanze di chi abita in Galceti e nelle aree della zona nord della città. In programma c’è tuttavia l’istituzione di altri due punti che troveranno posto rispettivamente nella zona Sud e nella zona Est del territorio comunale (che dovrebbero essere aperti nelle prossime settimane, quando dovrebbe arrivare anche un primo riscontro circa i primi due sportelli entrati nel frattempo a pieno regime).

A gestire questo servizio sarà Giovanni Mosca, ex-presidente di circoscrizione nonché attuale collaboratore della sindaca Ilaria Bugetti. L’attuale presidente del circolo Arci di Maliseti avrà in sostanza il compito di raccogliere le segnalazioni che arrivano dalle periferie e favorire il raccordo con l’amministrazione comunale, che si confronterà poi con l’assessore Sapia e il resto della giunta a seconda delle aree di competenza. Mosca farà in buona sostanza da tramite fra le parti, con la spinta che arriverà dai cittadini: a livello pratico i cittadini potranno recarsi allo sportello della loro zona negli orari indicati (anche senza appuntamento) e potranno segnalare all’operatore eventuali criticità riscontrate, proposte o suggerimenti per migliorare la vivibilità del quartiere. Istanze che saranno quindi "girate" a chi amministra, per poi pianificare un eventuale intervento.

"Un modo per garantire la partecipazione attiva dei cittadini e contribuire al miglioramento del vivere quotidiano delle persone attraverso segnalazioni, proposte e suggerimenti – ha concluso Mosca, indicando i prossimi passaggi e gli obiettivi finali del piano – l’obiettivo sarà quello di tenere gli occhi sempre aperti ed ascoltare, per dare risposte concrete alle esigenze delle persone e ai bisogni del territorio, non lasciando indietro nessuno".

Giovanni Fiorentino