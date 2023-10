Il centrodestra e la corsa al Comune: "Dobbiamo puntare su un politico"

Puntare su un candidato sindaco politico e decidere in tempi brevi. Il vice presidente del consiglio comunale, Claudiu Stanasel (Centrodestra), "richiama" i partiti dell’attuale opposizione invitandoli a chiudere rapidamente la fase di confronto per entrare nella campagna elettorale vera e propria. Con un candidato sindaco politico, rinunciando quindi alla tentazione di un profilo civico.

"Tra meno di un anno la nostra città avrà l’opportunità di voltare pagina chiudendo l’era del sindaco Biffoni iniziata nel 2014 – sottolinea Stanasel – Questo momento cruciale richiederà una guida politica esperta e radicata nel tessuto cittadino, Prato è stata ferma per 10 lunghi anni di promesse non mantenute. Con i colleghi del consiglio comunale e i rappresentanti dei partiti del centrodestra stiamo lavorando nella speranza si formi una coalizione forte e coesa, con una classe dirigente preparata a guidare Prato verso un futuro prospero. Questo percorso di lavoro sarà essenziale e preparerà la strada per la creazione del programma di governo della Prato che abbiamo in mente". Secondo Stanasel "dalle prossime elezioni amministrative emerge un’opportunità unica per riaffermare l’importanza della nostra classe politica. È fondamentale che il candidato sindaco del centrodestra emerga dal nucleo di esperienza politica della città. Una scelta diversa sarebbe una delegittimazione ingiusta della stessa classe politica, suggerendo erroneamente che i suoi rappresentanti attuali non sono all’altezza dell’incarico, oltre a creare fratture difficilmente ricomponibili". Il vice presidente del consiglio comunale riporta il calendario al 2019: "Daniele Spada, presentato con un sensibile anticipo e forse con diverse modalità, avrebbe potuto vincere. È perciò vitale che il candidato sindaco sia scelto in sintonia con le esigenze e le aspettative della comunità locale e che la candidatura sia annunciata a breve, per permettere una campagna elettorale efficace e ben organizzata. Personalmente mi impegno a costruire, insieme alla coalizione del centrodestra, un programma di governo solido che rispecchi le aspettative dei cittadini e indirizzi le sfide che Prato deve necessariamente affrontare".

Stanasel conclude ribandendo il concetto inziale: niente civici. "Condivido pienamente la posizione del sottosegretario Giorgio Silli, ripetuta più e più volte in tutti questi anni, già dal 2014, sull’importanza di scegliere un candidato politico, riconoscendo così il valore e le competenze della classe politica locale. Nei mesi a venire, continueremo a lavorare quartiere per quartiere. L’obiettivo è chiaro: vincere e governare bene".