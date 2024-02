Il Centro solidarietà lancia MY Care

Si chiama M.Y. Care, Mental Young Care, ed è lo sportello d’ascolto per la fascia d’età 18 - 30 anni, nato con l’obiettivo di diffondere tra le nuove generazioni l’idea che prendersi cura di se stessi e della propria salute mentale, sia una cosa normale, superando stereotipi, paure e tabù. Il nuovo servizio del Centro di Solidarietà di via Firenze 13, l’associazione di volontariato fondata nel 1978 da Don Silvano Vannucchi e che da 45 anni svolge attività a sostegno dei giovani e delle famiglie, è una risposta alle nuove esigenze della popolazione. "Molti giovani che affrontano un momento delicato rispetto alla propria salute mentale – spiegano i reponsabili del centro –con M.Y. Care avranno una risposta molto veloce, in quanto viene garantito entro 48 ore un primo colloquio gratuito con uno psicologo del Centro".