Il carnevale resiste grazie alle associazioni

A Montemurlo è ancora il momento di festeggiare il carnevale. Un’edizione ridotta che quest’anno non vedrà la consueta sfilata dei carri ma solo feste in piazza nelle principali frazioni con musica e animazioni per la gioia dei più piccoli.

"Dopo due anni di restrizioni e difficoltà, pian piano torniamo alla normalità e siamo felici di poter festeggiare il carnevale, una festa tanto attesa soprattutto dai bambini - spiega l’assessore alla cultura Giuseppe Forastiero –. Quest’anno proponiamo una nuova formula molto semplificata, che va a valorizzare le piazze della città con feste in maschera e animazioni per i più piccoli. Non ci saranno le sfilate per le strade, ma eventi nelle tre principali frazioni che vedono collaborare insieme tante associazioni del territorio".

L’edizione del carnevale 2023, infatti, è promossa dal Comune di Montemurlo in collaborazione con il Circolo Arci Gino Gelli di Bagnolo, la Pro Loco Montemurlo, il Circolo Nuova Europa di Oste e l’associazione ’Il Borgo della Rocca’ con il supporto del Gruppo storico di Montemurlo, Avis Montemurlo, Croce d’oro, Pubblica Assistenza l’Avvenire e Misericordia Montemurlo, Montemurlo di Oste, Scuola di danza Smile e Formaggini Guasti. L’appuntamento è per sabato a partire dalle 15, a Oste in piazza Amendola. Ad attendere i bambini ci saranno animazioni, musica, giochi e gli sbandieratori e i tamburini del Gruppo storico; la merenda sarà a cura del Circolo nuova Europa e Pro loco. L’ultima festa di carnevale si svolgerà in piazza della Libertà a Montemurlo domenica 19 febbraio. Ad attendere i bambini ci saranno le animazioni e il truccabimbi organizzato dalla compagnia teatrale ’i Formaggini Guasti’, le esibizioni della scuola di danza Smile , dj set con musica e balli. Non resta che sfoderare la maschera e avanti con il divertimento di piccoli e non.