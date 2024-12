Il Capodanno nei musei. Solo un euro per l’ingresso

Il 2025 può iniziare con l’arte e la cultura: in occasione del Capodanno, i musei della rete Pratomusei promuovono un’iniziativa straordinaria per accogliere i turisti e i cittadini che vogliono dedicare la prima giornata dell’anno alla scoperta delle bellezze della città. Per l’occasione infatti il Centro per l’arte contemporanea Luigi Pecci (dalle 15 alle 19), il Museo del Tessuto (dalle 15 alle 19), il Museo dell’Opera del Duomo (dalle 13 alle 17, ad esclusione degli affreschi della cattedrale, che restano chiusi) e il Museo di Palazzo Pretorio (con il consueto orario di apertura, dalle 10.30 alle 18.30) consentiranno l’accesso ai visitatori al costo simbolico di un euro. Aderisce all’iniziativa, dalle 15 alle 19, anche il Museo italiano di scienze planetarie, secondo le stesse modalità.

Il biglietto benaugurale a un euro è un’occasione anche per visitare le mostre in corso nei vari musei. Al Museo del Tessuto è stata da poco inaugurata Tesori di seta, dedicata ai capolavori tessili della recente donazione di Giovanni Falletti, un collezionista fiorentino che ha raccolto in 50 anni manufatti, ricami, libri, stampe, monili: oltre duemila oggetti che oggi sono patrimonio della città. La mostra racconta quattro secoli di grande manifattura tessile dal ’400 al ’700: i microscopi digitali a disposizione del pubblico consentono di osservare da vicino la struttura interna e la complessità degli intrecci di velluti, damaschi e broccati. Le riproduzioni di alcuni importanti dipinti affiancate a tessuti dello stesso periodo rendono immediatamente visibili le funzioni di questi preziosi capolavori. Al Pecci ci sono tre mostre da vedere. La prima è Peter Hujar: Azioni e ritratti / viaggi in Italia, dedicata al grande fotografo americano scomparso nel 1987; la seconda è Satura, la prima personale di Louis Fratino, artista emergente molto apprezzato dalla critica internazionale; la terza è Le signorine, della giovane pittrice Margherita Manzelli. Il Museo dell’Opera del Duomo per le feste ospita una mostra dedicata alle natività, mentre a Palazzo Pretorio c’è la mostra Fiorello Tosoni. Una vita per l’arte, dedicata all’artista pratese classe 1939. Infine, sempre il 1° di gennaio, saranno visitabili gratuitamente la Galleria di Palazzo degli Alberti, aperta dalle 14 alle 19, e la casa Museo di Francesco Datini, che sarà aperta dalle 16 alle 19.