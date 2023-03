Il 25 marzo tocca alla Kinesis company "Bolero" a fine aprile con FloDance

Si gioca in casa, in Toscana, sabato 25 marzo (alle 21) con l’arrivo sul palco del Politeama di Kinesis Contemporary Dance Company, realtà toscana dall’esperienza ultradecennale che esplora continuamente gli orizzonti del contemporaneo. Angelo Egarese e Francesco Giubasso firmano rispettivamente la coreografia e le musiche dal vivo di "Ask yourself, Who’s next?". È un viaggio tutto in punta di piedi fra generazioni diverse quello di "Ballade" (sabato 15 aprile, ore 21), che porta la firma di MM Contemporary Dance Company. Dulcis in fundo, "Bolero" firmato da FloDance 2.0 (sabato 29 aprile, ore 21), un lavoro coreografico articolato in tre momenti: lo spettacolo si apre con 1943, che mette in scena l’assurdità della guerra, e si chiude con Bolero. Al centro risuona Again, coreografia inedita di Arianna Benedetti per Politeama Spring Dance con musiche originali di Massimo Buffetti.