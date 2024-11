I social e le scuole. E Alabama Hunt il libro di Giagnoni

Oggi per Un Autunno da sfogliare in Lazzerini alle 15 incontro su La cultura umanistica, in collaborazione con l’Associazione degli italianisti. Titolo dell’appiuntamento è Come ci siamo conosciuti. La scuola e la letteratura sui social media: Simone Giusti, docente all’università di Siena di didattica della letteratura italiana, si soffermerà su come i social hanno modificato le nostre relazioni e le modalità di approccio alla realtà. E’ necessario chiedersi quanto e come i social possono essere anche una risorsa positiva e necessaria per la scuola e per la letteratura che vi si insegna. Introduce Beatrice Coppini. Prenotazioni: [email protected]

Domani alle 18.30 prosegue il ciclo di Incontri con autrici e autori, organizzato in collaborazione con la Libreria Gori. Ospite sarà la scrittrice Silvia Giagnoni, autrice del romanzo Alabama Hunt , pubblicato da Alter Ego. Il romanzo ripercorre l’amicizia tra due cugini Jeff e Markus, dal momento in cui un incidente di caccia li separa segnandone irreversibilmente le rispettive vite. Il racconto, alternandosi a flashback che ne ricostruiscono la storia, si snoda in un presente che sembra avanzare con estrema lentezza verso una fine inesorabile e annunciata. Dialoga con l’autrice Giorgio Van Straten.