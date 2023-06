I sapori del territorio Tre serate da gustare nella magia del Castello E spazio alla solidarietà

Le eccellenze enogastronomiche di Prato da degustare all’interno di una location affascinante come quella del Castello dell’Imperatore. Da oggi fino a venerdì vanno in scena le tre serate dell’evento "Eat Prato e La Toscana in Bocca – Alla corte dell’Imperatore", organizzato da Confcommercio ed entrato a far parte del programma di "EatPrato" e "Vetrina Toscana", con l’appoggio del comune di Prato. L’iniziativa vedrà il coinvolgimento dei migliori chef, pasticceri e bartender della zona, che metteranno a disposizione dei visitatori alcuni dei loro prodotti di spicco. Queste le realtà pratesi coinvolte: l’Enoteca To Wine, l’Operà Art Restaurant, il Ristorante Il Capriolo, Triplo, la Pasticceria Nuovo Mondo, Le Barrique e Strada dei vini di Carmignano e dei sapori tipici pratesi. Pure la provincia di Pistoia sarà rappresentata dall’Enoteca Baldovino, La Bussola da Gino, il Ristorante da Lorenzo, Toscana Fair, la Trattoria Bettola, Faccendi, il Taba dolce di latte e Voronoi.

La manifestazione, il cui perimetro è stato definito attraverso i primi risultati emessi dal Piano Strategico di Competitività per le province di Pistoia e Prato (realizzato da Confcommercio assieme a Strategique, think tank basata ad Harvard), verrà inaugurata alle 20 di stasera con una Cena di Gala, riservata a operatori economici, stakeholder e a chiunque sia interessato a parteciparvi. Per aderire serve un contributo minimo di 50 euro, oltre che la prenotazione al 3355775485. Il ricavato sarà devoluto infatti all’Associazione Ant Italia Onlus, la più ampia realtà nazionale non profit per l’assistenza sociosanitaria domiciliare gratuita ai pazienti oncologici. Per l’occasione sarà possibile degustare una proposta enogastronomica poliedrica, composta grazie all’offerta dei nove ristoranti, tre pasticcerie e due cocktail bar sopracitati. Nel frattempo, le sonorità della Miles Ties - live jazz band intratterranno gli ospiti. Il gruppo, composto da Marco Guerra (pianoforte), Giulio Della Pietra (contrabbasso, basso), Stefano Pulzelli (batteria) e Davide Zannoni (tromba), proporrà un repertorio che spazia dallo swing anni Trenta di Duke Ellington fino alla musica di John Coltrane.

Durante le serate di domani e venerdì, l’ingresso sarà libero dalle 19 alle 24, con gli avventori che avranno la chance di assaggiare i piatti, i drink e i vini presentati dalle diverse realtà di Prato e Pistoia. Tutto questo tramite l’acquisto di "gettoni Bocca". Sono previsti anche dei talk: domani si tiene alle 20:45 quello dei 2Men1Kitchen, duo da centinaia di migliaia di follower sui social, formato da Alessandro e Niccolò, professionisti del settore enogastronomico e della comunicazione digitale. Dalle 22 spazio poi al dj set di Dj Pravda in Balkan Grill. Per la serata conclusiva, quella di venerdì, il talk (sempre alle 20.45) sarà affidato a Guido Mori, fondatore e proprietario dell’Università della Cucina Italiana, nonché docente per gli atenei di Unifi, Ca’ Foscari e Iulm. Anche per lui un seguito importante sui social e la volontà di trasmettere un modo di fare cucina che sfida i paradigmi noti, pur rispettando la tradizione. Dalle 22 ecco infine l’esibizione de "Il conciorto", spettacolo comico e musicale che coniuga natura e tecnologia. Il format è surreale e coinvolgente: Biagio Biagini e Gian Luigi Carlone suonano le verdure attraverso una scheda elettrica, che consente di sentire la voce della natura mediante il contatto della mano.

L’iniziativa "Eat Prato e La Toscana in Bocca" è una gustosa anteprima di "Arcobaleno d’estate" (la cui inaugurazione ufficiale sarà il 19 giugno a Firenze), il progetto promosso dalla Regione Toscana insieme a La Nazione con il supporto di enti e associazioni di categoria, con eventi in tutto il territorio regionale per dare il benvenuto all’estate e alla stagione turistica.

Francesco Bocchini