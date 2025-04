I riti della Domenica delle Palme

Domani con la Domenica delle Palme inizia la Settimana Santa: nelle chiese si rinnova il rito della benedizione dell’ulivo e sono molte le parrocchie che hanno organizzato processioni prima dell’inizio della celebrazione eucaristica. In duomo la messa solenne, con benedizione dell’ulivo, è alle 10.30 ed è presieduta dal vescovo Giovanni Nerbini. Sempre in centro, nella basilica di San Vincenzo Ferreri la processione con l’ulivo benedetto si tiene all’interno del monastero. Questi gli orari: alle 8 canto delle lodi, alle 8.30 celebrazione della messa. Rito della benedizione dell’ulivo alle 10 nel chiostro di San Domenico, mentre la parrocchia di Sant’Agostino si ritrova nel piazzale della badia di San Fabiano (la chiesa del Seminario) alle 10; dopo la benedizione, processione verso la chiesa per la messa con inizio alle 10.30. Nella basilica di Santa Maria delle Carceri, rito delle Palme, alle 10.30 in chiesa. Nell’oratorio della Misericordia in via Convenevole messa alle 11.15 con benedizione. I volontari dell’Operazione Mato Grosso hanno organizzato anche quest’anno la distribuzione delle "palmette". Oggi pomeriggio, domani e nel pomeriggio dalle 15, sul sagrato della cattedrale sarà possibile ricevere, previa offerta, queste tradizionali foglie di palma intrecciate alla maniera ligure. I proventi serviranno a finanziare le missioni in America latina.