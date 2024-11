I nuovi concerti al Politeama. L’atteso ritorno di Baglioni. Queen, Beatles e Pink Floyd

Nuova stagione di concerti al Politeama con Fonderia Cultart, con l’atteso ritorno di Claudio Baglioni: tre serate in aprile, prevendite al via su Ticketone. Ma ecco il programma nel dettaglio. Si parte mercoledì 4 dicembre il concerto della compositrice e pianista pratese Giulia Mazzoni, inzialmente previsto in piazza Duomo per il Prato è spettacolo. Giovedì 9 gennaio ecco Big one the european Pink Floyd show: la migliore tribute band europea dei Pink Floyd con uno spettacolo che ripercorre l’intera carriera della leggendaria band, dai primi esperimenti psichedelici fino ai grandi successi internazionali. Un tributo anche venerdì 7 febbraio con Long live the Queen: il Break Free - Queen Tribute Show porta sul palco il mito dei Queen con una precisione e una passione straordinarie, un’esperienza vibrante che ha già conquistato i cuori di tutta Europa.

E ancora un viaggio nel tempo domenica 9 febbraio con Beatlestory, The Fabulous tribute show: un tuffo negli anni ’60 per rivivere la magia dei Beatles. Uno spettacolo multimediale unico, che combina musica dal vivo, strumenti vintage, costumi originali e videoproiezioni. Il 21 febbraio tocca a Parole di Faber, un tributo intenso e toccante a Fabrizio De André, con arrangiamenti fedeli e una voce che ricorda quella del grande cantautore. Il 1 marzo 2025 l’orchestra Lords of the Sound celebra le colonne sonore di Hans Zimmer con uno spettacolo tra musica, proiezioni e laser. Il 16, 17 e 18 aprile Claudio Baglioni con Piano di volo solo tris: tre serate uniche con Claudio Baglioni, che conclude il suo progetto “Solo” nei teatri lirici. Un’occasione per vivere la musica dell’artista in una dimensione intima e coinvolgente. Il 10 e 11 maggio Shrek, un musical spettacolare tutto cantato dal vivo, che porta sul palco l’energia e la magia del film DreamWorks, perfetto per le famiglie. Infina il 17 maggio E se facessi un tour!?: Maurizio Merluzzo, pratese di nascita e icona del doppiaggio, presenta il suo spettacolo tra intrattenimento, ironia e riflessione. Un viaggio emozionante nel mondo del doppiaggio e della creatività. Biglietti e informazioni Teatro Politeama e www.ticketone.it