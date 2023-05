I Modena City Ramblers per Prato a tutta birra

PRATO

Musica dal vivo protagonista in piazza del Mercato l’XI edizione di Prato a tutta birra. Stasera alle 21.30 (ingresso libero) sul palco i Modena City Ramblers, gruppo che non ha certo bisogno di presentazioni e che si è già esibito in questa kermesse nel 2018 e lo scorso anno. Ad aprire l’esibizione dei "Modena" saranno gli Elephants in the room. Domani sera un altro ritorno, quello de Lo Stato Sociale: dopo un silenzio discografico lungo sei anni, intervallato da due edizioni di Sanremo, una raccolta, concerti e altri progetti personali, con il nuovo album Stupido Sexy Futuro il collettivo bolognese (Lodo Guenzi, Alberto Cazzola, Alberto Guidetti, Francesco Draicchio, Enrico Roberto) torna a quelle origini, indipendenti e fedeli alla linea, tra invettive e analisi. Prato sarà la prima tappa del loro tour estivo.