I concerti del Maggio fiorentino Maria Callas, "prove" dall’America

Su Rtc i concerti dell’85° Maggio Musicale Fiorentino: oggi alle 20,30 la registrazione del 5 maggio 2023: Myung- Whun Chung per Beethoven, Sinfonie 2 e 3. Alle 22,59 dal Metropolitan Opera Gala N.Y, registrazione del 1972: duetto da "Otello" di Verdi (Corelli e Zylis-Gara) e monologo finale da "Salome" di Strauss (Birgit Nilsson). Domani alle 11,41 un omaggio a Cajkovskij per pianoforte; da Wagner – "Tristano e Isotta", Zoltan Kocsis (alle 13,40). Da non perdere alle 15,40 l’occasione suggestiva di Maria Callas a Dallas durante una sessione di prove (20 novembre 1957), direttore Nicola Rescigno. Nuova rubrica di Rtc di Antonella D’Ovidio, che racconta vita e arte di musiciste "Virtuosissime" del ’600 italiano: alle 18,40 a cura di Chiara Pelliccia, Adriana Basile -cantante. Martedì alle 12,40 di Sostakovic la Sinfonia "Leningrado", composta nel 1941 durante l’assedio della città da parte dell’esercito nazista. Alle 20,30 di Mozart il Requiem: Wiener diretti da Karl Böhm, 1971. La notte s’addice al minimalismo sacro di Arvo Part: alle 23,20 omaggio al compositore estone (anche "Fratres"). Mercoledì alle 16,41 Alberto Franchetti in una fantasia pianistica dall’opera "Germania". Il violino di Oistrakh e la bacchetta di Mitropoulos (alle 22,50) per Mozart e Sostakovic. Giovedì alle 13,40 il ritratto di Clara Wieck Schumann, moglie di Robert, musiche composte da lei stessa. Poi Rachmaninov al pianoforte nel 1925: una trascrizione da "La fiera di Sorocinsky" di Musorgskij (alle 16,41). Venerdì Callas nei concerti di Londra del 1958 -1959 (alle 15,40). Sabato alle 13,57 Monica Bacelli per i "Folksongs" di Berio. Serata all’opera (alle 20,30) con "La Santa di Bleecker Street" di Gian Carlo Menotti, diretta da Schippers.

Goffredo Gori