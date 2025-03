I colori di Un Prato di libri. Un labirinto di storie non solo per i bambini. E Frida Bollani sul palco

Se è vero che, come scriveva Alberto Camus, "un uomo labirintico non cerca mai la verità ma sempre e solo Arianna", allora per andare alla ricerca del magico filo si ritornerà un po’ bambini fino a perdersi in un labirinto di storie, dal 29 marzo al 13 aprile. Quest’anno fa tredici "un Prato di libri", il festival della lettura per bambini e ragazzi organizzato dall’associazione Il Geranio, non solo perché la fortunata rassegna è giunta alla XII edizione ma anche perché promette grandi nomi alleandosi con la musica. Giovani talenti che hanno spiccato il volo oltre la disabilità grazie a dei ‘superpoteri’ come l’orecchio assoluto che porterà la pianista Frida Bollani Magoni (foto), figlia d’arte, ipovedente dalla nascita, sul palco del Politeama sabato 12 aprile. Labirinto come metafora di smarrimento e salvezza è il leit motiv di questa edizione capitanata da Giulia Maria Benelli con un’affiatata squadra di volontarie. Due settimane con 50 appuntamenti per lo più a ingresso gratuito, il momento clou di una manifestazione che attraversa tutto l’anno: 400 iniziative nelle scuole, con l’opportunità di conoscere autori in carne e ossa per oltre 14mila studenti.

Si apriranno le danze sabato 29 marzo, alle 15.30 a palazzo Banci Buonamici, con l’inaugurazione della mostra di Angelo Ruta sui labirinti e miti greci dal titolo "Senza via d’uscita". Lo stesso giorno la sede della Provincia farà da palcoscenico a vari incontri e laboratori come quello alle 16 con Mariangela Taurì, autrice del libro "Terra madre", con la sua testimonianza di caregiver familiare. "Il festival ha sempre avuto una sua forte connotazione sociale – ricorda Benelli - perché nasce da una scommessa insieme al reparto di neopsichiatra infantile dell’ospedale: lettura come veicolo di integrazione". Magia dei libri condita con un pizzico di mistero con il ritorno delle ‘notti bianche’. Torcia, sacco a pelo e libro preferito: sono gli ingredienti della ‘notte bianca labirintosa’ che farà fare le ore piccole ai piccoli lettori sabato 29 marzo (tutto esaurito). Stessa location ma il giorno dopo, domenica 30 marzo: alle 16.30 andrà in scena "Una buona ragione" di e con Matteo Razzini (5-8 anni). Ma "un Prato di libri" sarà anche una gioia per gli occhi con il ‘labirintone’ di 100 pezzi di stoffa, un maxi tappeto che colorerà il polo Campolmi domenica 6 aprile dalle 10.30 alle 16: un’installazione partecipata che vedrà molte scuole protagoniste. Previsto un doppio laboratorio, su prenotazione, dal titolo "La lezione degli alberi" con l’illustratore Attilio Palumbo. Ci si sposta al Politeama con il musical "Il mago di Oz" venerdì 11 aprile alle 21, con la scuola Ancelle Sacro Cuore di Montemurlo. Di nuovo su il sipario sabato 12 aprile, alle 16, con "I bestiolini", spettacolo di ‘teatro disegnato’ con Gek Tessaro. Alle 21, l’evento clou con il concerto di Frida Bollani Magoni insieme al musicista Mark Glentwort (biglietti da 15 a 20 euro su eventbrite e in teatro).

In scena domenica 13 aprile, alle 18, gli studenti delle medie Don Bosco con il musical ispirato a Pinocchio. Il festival è sostenuto dai sette Comuni dell’area pratese, da Provincia, Regione Toscana, Fondazione Cassa di Risparmio e molti partner, tra cui Museo del Tessuto. "Un progetto che nasce da lontano – sottolinea la sindaca Ilaria Bugetti - fondamentale per fornire ai nostri ragazzi una cassetta degli attrezzi per il loro futuro". Tutto il calendario su unpratodilibri.com. Iscrizione ai laboratori da venerdì.

Maria Lardara