I Cinque Stelle dicono no alle spese di riarmo

I Cinque Stelle dicono no al riarmo. Il Movimento 5 Stelle di Prato con il Gruppo Territoriale si mobilita contro il riarmo organizzando un banchino informativo per domani, sabato, in piazza del Mercato Nuovo dove saranno presenti la mattina dalle ore 10 alle 13 ed in piazza del Comune, il pomeriggio dalle ore 16 alle 19.

Così il Capogruppo e coordinatore provinciale pentastellato Carmine Maioriello spiega le motivazioni dell’iniziativa: "Manifestiamo contro lo spreco di miliardi in armi mentre scuole, ospedali e servizi pubblici vengono lasciati senza risorse.

Il M5S dice no a un Governo che vuole portare l’Italia nel vortice di una folle corsa agli armamenti, sottraendo fondi a sanità, istruzione e welfare.

Un piano che arricchirà le lobby militari e impoverirà cittadini e lavoratori di un’Italia sempre più in bolletta. Non possiamo restare a guardare mentre si tagliano stipendi, pensioni e servizi essenziali per finanziare la guerra. È il momento di reagire!".

La mobilitazione dei Cinque Stelle non si esaurisce con l’iniziativa di domani ma prosegue a livello nazionale dove il gruppo di Prato sarà presente: "Sabato 5 aprile - continua e conclude Maioriello - ci incontreremo a Roma alle 13 in Piazza Vittorio Emanuele II per avviare insieme il corteo e raggiungere il palco finale in via dei Fori Imperiali.

Diciamo sì a un futuro di pace, giustizia sociale e diritti per tutti. Diciamo no all’Europa delle armi. Fermiamoli!".