I bimbi fanno comunità. Con Green Ventrone

Un appezzamento di verde in mezzo al cemento, uno spazio di integrazione. È il Centro Civico Ventrone in via delle Gardenie (villaggio Gescal di San Giusto) in cui dal 2000 opera l’associazione Espressamente, che con le sue attività accoglie bambini e ragazzi dai 4 ai 16 anni circa, quasi tutti della zona. Ieri, in occasione dell’ultimo giorno del campo estivo, è stato presentato il progetto Green Ventrone, che l’associazione ha fatto in collaborazione con il Comune. Durante l’anno scolastico saranno proposte diverse attività post scuola – fino alle 17 - come laboratori, teatro e anche sostegno per fare i compiti. Sarà inoltre offerto il servizio mensa a prezzi accessibili alle famiglie che lo richiedono. Gli obiettivi sono anche l’apprendimento della lingua per i piccoli di origine straniera, l’integrazione e la conoscenza delle regole di convivenza. I bambini diventano così veicolo di integrazione che portano nelle loro case. Case di un quartiere molto dinamico ed eterogeneo, in cui convivono etnie e culture diverse. Alla presentazione del progetto ieri hanno partecipato anche gli assessori Marco Biagioni e Maria Logli, insieme alla responsabile dell’associazione Espressamente Veronica Campanie a a Marco Pierri e Matilde D’Alio, che hanno partecipato al centro da bambini e oggi sono diventati educatori. "Che bell’esempio il libro delle proposte realizzato dai bambini che hanno partecipato al centro estivo, in cui sono elencati tutti i suggerimenti per migliorare questo spazio", ha detto Biagioni. "C’è tanta comunità in questo quartiere ed è nostro compito organizzarla, il Centro Civico può essere il fulcro", ha aggiunto Logli.