I 72 Comuni virtuosi si danno convegno

I Comuni virtuosi italiani si ritrovano a Carmignano.

Sono 72 e sabato ci sarà la fase finale della 18a edizione del "Premio Comuni Virtuosi", promosso dall’associazione comuni virtuosi, con il patrocinio del ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, Ispra, Borghi autentici d’Italia e Amodo (Alleanza mobilità dolce). Tra settembre e ottobre oltre 300 progetti hanno partecipato al bando. Carmignano ospita in sala consiliare la cerimonia di premiazione dell’edizione 2024, quale Comune risultato "virtuoso" in assoluto lo scorso anno.

La premiazione sarà preceduta da un convegno che metterà a fuoco le buone pratiche nel governo del territorio.

"Siamo particolarmente felici – dice il sindaco Edoardo Prestanti – di ospitare i Comuni virtuosi che si incontrano nel Comune premiato lo scorso anno. I Comuni virtuosi potranno apprezzare la nostra ospitalità, i nostri storici beni, i nostri eccellenti prodotti, il nostro bel paesaggio, la dolcezza della nostra natura. E le buone pratiche che abbiamo messo in atto per tutelare questo prezioso patrimonio". Alle 10 apertura del convegno "Dal Bio-distretto alle mense a km zero: il cammino sostenibile delle comunità virtuose".

Parteciperanno: Monia Monni, assessora regionale all’ambiente, Susanna Cenni presidente Anci Toscana, Lorenzo Falchi sindaco di Sesto Fiorentino, Filippo Fossati amministratore unico di Qualità & Servizi, Alessandro Bandinelli presidente Bio Distretto Montalbano. Alle 12 la cerimonia di premiazione con i saluti istituzionali del sindaco Edoardo Prestanti, della presidente dell’associazione Comuni Virtuosi Asia Trambaioli, di Marianna Minascurta e Luca Cupoloni di Wise Town.