I 300 piccoli ambasciatori di pace della scuola Puddu

Oltre trecento ambasciatori di pace. Sono gli studenti dell’istituto comprensivo Puddu, che ieri mattina sono scesi in strada per portare il loro messaggio di pace. Disegni e sorrisi e hanno reso la mattinata colorata per quanti abitano nella zona: i bambini sono partiti dalla scuola Don Bosco e sono arrivati ai giardini del Guado. Una passeggiata simbolica per trasmettere nei più giovani l’importanza dei valori di legalità e pace. L’iniziativa rientra nel progetto "scuole in marcia" legato alla marcia per la pace e nonviolenza partita a inizio ottobre dalla Costarica. Al progetto hanno aderito gli studenti delle due scuole primarie e alcune classi della secondaria di primo grado.

"La nostra scuola è molto impegnata sul fonte della legalità e questa è una delle tante iniziative che coinvolgono i nostri studenti", spiega la vicepreside Vanessa Acri.