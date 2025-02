Hockey Prato dura un tempo. Poi il Castiglione dilaga

Castiglione 7

Hockey Prato 3

Castiglione: Saitta (Bussotti), Maldini, Buralli, Cabella, Guarguaglini, Santoni, Montauti, Brunelli, La Sorsa. Allenatore: Bracali

Hockey Prato: Vespi Alessandro (Barsi), Capuano Lorenzo, Barbani, Baldesi, Benelli, Mugnai, Santoro, Capuano Alberto, Poli. Allenatore: Bianchi.

Arbitro: Trevisan di Viareggio.

Marcatori: 13’21“p.t. Buralli, 13’34“,Maldini, 14’59“, Capuano Alberto (tiro diretto), 18’53“, Maldini, 23’14“, Montauti 14’15“ s.t. Brunelli, 17’45“, Guarguaglini, 19’; Brunelli, 19’18“ Santoro, 22’16“ Barbani.

L’Hockey Prato torna sconfitta dalla pista del Castiglione per 7-3 nel match valido per il campionato di serie A2 nazionale maschile. Un ko che consente ai padroni di casa di agganciare il Camaiore in testa alla classifica. I ragazzi di coach Bianchi erano privi di Baldesi e con il portiere Vespi che nella ripresa è stato sostituito dal giovanissimo Barsi all’esordio in campionato. Dopo un avvio equilibrato, un black out dei pratesi porta avanti la formazione grossetana. Capuano dimezza le distanze con un tiro diretto ma i padroni di casa vanno all’intervallo sul 4-1. Nella ripresa la gara è ormai indirizzata con il Castiglione che allunga fino al 7-1, poi nel finale le marcature di Santoro e Barbani riducono il passivo.