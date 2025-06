Hack, gratuito il concerto dedicato a lei

"Buon compleanno Margherita": appuntamento giovedì con il concerto-spettacolo dedicato all’astrofisica Hack (nella foto). Era nata il 12 giugno 1922 Margherita Hack, cittadina onoraria di Vaiano, scomparsa nel 2013. Vaiano la celebra nel giorno del suo compleanno con il secondo e ultimo appuntamento della rassegna "Margherita delle stelle", promossa dal Comune con la Fondazione Cdse e il circolo Arci Spola d’Oro della Briglia, presieduto da Marco Rosati. L’appuntamento è per giovedì, a partire dalle 21, alla pista e parco pubblico della Briglia (in via Fattori) con il concerto, a ingresso gratuito, che vedrà protagonista Ginevra Di Marco, tra le voci più autorevoli e raffinate del panorama musicale italiano, Francesco Magnelli, Andrea Salvadori e Pino Gulli, per un omaggio in musica e parole a una delle figure più amate della scienza e della cultura del Novecento.

La serata si aprirà con la visione di un estratto del docufilm "L’anima della Terra vista dalle stelle", che, attraverso frammenti di musica e interviste a Margherita Hack, racconta al pubblico che cosa abbia unito queste personalità nella costruzione di uno spettacolo condiviso. Seguirà il concerto: musica, canzoni e riflessioni sulla società contemporanea, suggestioni sul mistero della vita e della morte raccontati attraverso nuove composizioni musicali, suite strumentali e monologhi.

"Vogliamo rinnovare il legame profondo che unisce Vaiano a Margherita Hack, cittadina onoraria del Comune – ha detto il vicesindaco Davide Puccianti –. Un riconoscimento non solo simbolico, ma che esprime il valore che attribuiamo alla ricerca, al pensiero critico e alla divulgazione scientifica. ’Margherita delle Stelle’ è un’occasione per raccontare il contributo straordinario che questa donna, che ha saputo parlare al cuore di intere generazioni, ha dato alla cultura italiana".