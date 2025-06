Settebello verso Los Angeles 2028: Lorenzo Bruni tra i convocati per i Mondiali di Singapore

Il "nuovo" Settebello, quello che il commissario tecnico Alessandro Campagna dovrà portare alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, sta prendendo forma. E fra qualche novità, c’è anche una conferma: nell’elenco dei convocati per il ritiro della Nazionale propedeutico alla preparazione per i Mondiali di Singapore c’è anche Lorenzo Bruni, che dopo esser stato uno degli "alfieri" dello scorso ciclo (corredato da medaglie europee e mondiali) si candida per un ruolo da protagonista anche nel "nuovo corso".

Il pallanotista di Prato, colonna della Nazionale degli ultimi anni, era reduce dalle Olimpiadi di Parigi 2024. Una spedizione chiusasi tra le polemiche a causa di un addio viziato da una decisione arbitrale errata nei quarti contro l’Ungheria. La successiva protesta inscenata dagli azzurri è costata peraltro una squalifica internazionale di sei mesi a tutto il gruppo.

Bruni è riuscito ad incanalare delusione e rabbia per quell’epilogo rituffandosi con rinnovato entusiasmo nel suo club, la Rari Nantes Savona, dando un contributo fondamentale alla stagione positiva del club ligure. E ha così conquistato la riconferma in azzurro: gli uomini di Campagna stanno allenandosi a Napoli, ma nelle prossime ore partiranno per la Grecia: rimarranno a Salonicco sino al prossimo sabato, sostenendo una serie di allenamenti congiunti con la Nazionale ellenica.

Nel mirino, dicevamo, ci sono i Mondiali asiatici che prenderanno il via l’11 luglio prossimo: sedici squadre al via, divise in quattro gironi eliminatori da quattro compagini ciascuna. L’Italia è stata inserita nel girone A con con la Serbia, la Romania ed il Sudafrica. La qualità c’è, le possibilità di far bene anche. E a 31 anni, Bruni può ancora dire la sua.

Giovanni Fiorentino