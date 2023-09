Ha riaperto il circolo: "Vince la sinergia"

Partecipazione, curiosità e interesse dei carmignanesi per la rinascita del circolo parrocchiale "Il Galli". Grazie alla sinergia fra Misericordia di Carmignano e parrocchia di San Michele e San Francesco, nei giorni scorsi, è stato possibile riaprire l’ex cinema-teatro di viale Parenti con una grande festa. All’inaugurazione hanno partecipato, oltre al sindaco Edoardo Prestanti, la direttrice della Società della Salute Lorena Paganelli, il presidente della Federazione toscana delle Misericordie Alberto Corsinovi, don Elia Matija il parroco e diverse associazioni. "Con la buona volontà anche le imprese più difficili riescono – ha detto Sergio Pagliai, presidente della Misericordia – e questa è la dimostrazione. E’ un segno di aggregazione importante fra parrocchia e Misericordia". Il sindaco ha ricordato l’apporto del volontariato al territorio e annunciato l’imminente partenza della riqualificazione del viale Parenti attraverso il progetto "Faremo Foresta" per la piantumazione di nuovi alberi". "Cosa sarebbero i paesi oggi senza le Misericordie? La trasformazione di un luogo come questo – è intervenuto Alberto Corsinovi – significa avere spirito di sentire quali sono le esigenze. Un circolo non è un semplice bar ma un luogo dove si fa comunità. Ci sono 310 Misericordie in Toscana e l’impegno di tutti porta a far sì che i sogni diventano una certezza". Don Elia ha ricordato una frase di don Pino Puglisi: "Insieme si fa tutto meglio per per fare comunità bisogna fare qualcosa insieme". "La bellezza dei luoghi educa e in questi spazi potremo fare il catechismo e altre attività". La Misericordia ha festeggiato anche i 100 anni, essendo stata fondata il 23 settembre 1923.

M. Serena Quercioli