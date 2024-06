Sequestrati 20 km di gutka, tabacco da masticare

Prato, 12 giugno 2024 – Il gutka, il tabacco da masticare anti-fatica, arriva in grandi quantità a Prato. In modo illegale. I militari della guardia di finanza di Prato hanno infatti scoperto un'illecita importazione del gutka, tabacco da masticare che è particolarmente diffuso in India e Pakistan. Proprio per gli effetti nocivi provocati, il gutka è stato dichiarato dannoso ed altamente pericoloso per la salute anche dalle autorità governative indiane, che recentemente ne hanno vietato la commercializzazione in quanto, oltre a creare dipendenza, sarebbe responsabile di gravi malattie, come il cancro alla gola, ai polmoni e alla bocca.

In tale contesto, sulla base delle direttive operative del comando provinciale di Prato, il nucleo Pef ha sviluppato una serie di elementi informativi acquisiti nell'ambito del controllo economico del territorio che, unitamente ad una approfondita consultazione delle banche dati e ad un'efficace attività investigativa, hanno consentito di individuare il canale di approvvigionamento utilizzato per l'importazione illecita del gutka anche nella provincia di Prato. La guardia di finanza ha scoperto numerosi pacchetti di colore giallo contenenti il gutka, per un peso complessivo pari a 20 chilogrammi. La sostanza è stata sottoposta a sequestro per la violazione del testo unico delle leggi doganali e il destinatario della spedizione è stato denunciato alla locale autorità giudiziaria.